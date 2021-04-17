'Kayıp Rezerv' yalanını CHP kendisi de çökertti İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz...

CHP uzun süredir kamuoyunda, '128 milyar dolar nerede?' şeklinde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyor. Birçok isim 'Kayıp rezerv söz konusu olamaz' diye açıklamalr yapsa da CHP ısrarla algı operasyonuna devam etti. Ancak, CHP'nin yalanını parti içindeki en etkili isimlerden olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tam anlamıyla çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" dedi.

CHP, YALANINI KENDİSİ DE ÇÖKERTTİ

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müşteşarı İlhan Kesici, canlı yayında kendisine yöneltilen, '128 milyar dolar kayıp rezerv' iddiasına çok net yanıt verdi. Muhalefet yandaşı medyanın hiç beklemediği şekilde konuşan Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun ısrarla, '128 milyar dolar kayıp' dedirtmeye çalıştığı Kesici, "Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış, kaçtan satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" ifadelerini kullandı.

DSP ESKİ GENEL BAŞKANI VE EKONOMİ ESKİ BAKANI MASUM TÜRKER DE 'KAYIP REZERV YOK' DEMİŞTİ

57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker, SABAH TV'de yaptığı açıklamada, kayıp rezerv iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.