ABD geri adım atmıştı: İngiltere'den son dakika Donbass hamlesi...

NATO'DAN MOSKOVA'YA 'KERÇ BOĞAZI' UYARISI

NATO Sözcüsü Oana Lungescu dün Rusya'nın Karadeniz'in bir bölümünde deniz erişimini kısıtlama planları yaptığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı. Kerç Boğazı dahil olmak üzere Karadeniz'in bazı kısımlarında Rusya'nın erişimi kısıtlama planlarıyla ilgili haberlerden endişe duyduklarını ifade eden Lungescu, böyle bir hamlenin gayrimeşru olacağını, Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun daha geniş bir örneğini teşkil edeceğini belirtmişti.