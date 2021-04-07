İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

Ukrayna'da tırmanan Donbass krizi dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelirken, bölgedeki yüksek tansiyonun perde arkasını SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı sabah.com.tr için değerlendirdi.

İŞTE 10 SORUDA DONBASS KRİZİNİN PERDE ARKASI

DONBASS'TA NELER OLUYOR?

Biliyorsunuz; Rusya, Ukrayna'da örtük bir müdahale gerçekleştirdi. Ukrayna'daki ayrılıkçıları destekleyerek Donbass Bölgesi'ni işgal ettirdi içeride desteklediği milislere. Özellikle buradaki temel çatışma nedeni, Ukrayna'nın batıya yakınlaşması. NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğinin gündeme gelmesi.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMANIN NEDENİ NEDİR?

KRİZİN SICAK ÇATIŞMAYA EVRİLMESİ YÜKSEK GÖRÜNÜYOR

Ve Ukrayna'da bir 'Turuncu Devrim' denilen bir ayaklanma oldu. Ve burada bir 'Turuncu Devrim' gerçekleşti. Rusya bunu kendisine doğrudan bir tehdit olarak algıladığından önce Kırım'ı işgal etti daha sonra da ilhak etti. Bir taraftan da Ukrayna'nın özellikle en fazla sanayileşmiş bölgesi olan bu bölgeleri de yine kendi milis güçlerine işgal ettirdi. Tabii Ukrayna'nın nüfusunun önemli bir kesimi de Rusça konuşan azınlık. Rusya kendisini bunların 'hamisi' olarak görüyor. Çatışmanın temelinde bu var.

2014-2015'ten beri de bu çatışma donmuştu. Arada-sırada bazı çatışmalar yaşansa da bölgede AGİT'in gözlemcileri bulunmaktaydı. Fakat sorun çözülmemişti. Bir şekilde bu sorun ya diplomasi-müzakereler yoluyla ya da tekrar bir sıcak savaşa dönüşerek çözülecek gibi görülüyor. Yani tekrar bir sıcak çatışmaya evrilmesi olasılığı daha yüksek görünüyor.