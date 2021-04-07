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Haberler Galeri İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?
Giriş Tarihi: 07.04.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 15:09

İşte 10 soruda krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

Dünya, 'nın güneydoğusundaki krizini konuşuyor. Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri sevkiyat yapmasının ardından tetiklenen çatışmalar ABD ve Kremlin'den gelen peşpeşe açıklamalar sonrası daha da alevlendi. Peki Rusya'nın hamlelerin arkasında neler var? Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin '' çağrısının altında neler yatıyor? Avrupa Araştırmaları Direktörü bölgedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri sabah.com.tr için değerlendirdi. İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası...

ORKUN ENVER GÖZÜBÜYÜK
İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

'da tırmanan krizi dünyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline gelirken, bölgedeki yüksek tansiyonun perde arkasını Avrupa Araştırmaları Direktörü sabah.com.tr için değerlendirdi.

İŞTE 10 SORUDA DONBASS KRİZİNİN PERDE ARKASI

DONBASS'TA NELER OLUYOR?

Biliyorsunuz; Rusya, Ukrayna'da örtük bir müdahale gerçekleştirdi. Ukrayna'daki ayrılıkçıları destekleyerek Donbass Bölgesi'ni işgal ettirdi içeride desteklediği milislere. Özellikle buradaki temel çatışma nedeni, Ukrayna'nın batıya yakınlaşması. ve Avrupa Birliği'ne üyeliğinin gündeme gelmesi.

BÖLGEDEKİ ÇATIŞMANIN NEDENİ NEDİR?

KRİZİN SICAK ÇATIŞMAYA EVRİLMESİ YÜKSEK GÖRÜNÜYOR

Ve Ukrayna'da bir 'Turuncu Devrim' denilen bir ayaklanma oldu. Ve burada bir 'Turuncu Devrim' gerçekleşti. Rusya bunu kendisine doğrudan bir tehdit olarak algıladığından önce Kırım'ı işgal etti daha sonra da ilhak etti. Bir taraftan da Ukrayna'nın özellikle en fazla sanayileşmiş bölgesi olan bu bölgeleri de yine kendi milis güçlerine işgal ettirdi. Tabii Ukrayna'nın nüfusunun önemli bir kesimi de Rusça konuşan azınlık. Rusya kendisini bunların 'hamisi' olarak görüyor. Çatışmanın temelinde bu var.

2014-2015'ten beri de bu çatışma donmuştu. Arada-sırada bazı çatışmalar yaşansa da bölgede AGİT'in gözlemcileri bulunmaktaydı. Fakat sorun çözülmemişti. Bir şekilde bu sorun ya diplomasi-müzakereler yoluyla ya da tekrar bir sıcak savaşa dönüşerek çözülecek gibi görülüyor. Yani tekrar bir sıcak çatışmaya evrilmesi olasılığı daha yüksek görünüyor.

İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

ABD LİDERİ JOE BIDEN'IN PUTİN'E YÖNELİK SERT AÇIKLAMALARI KRİZİ TETİKLEDİ Mİ?

Özellikle yönetiminin de ABD'de göreve gelmesi ile birlikte tekrar Rusya meselesini gündemine alması, Rusya'yı sınırlandırma-çevreleme politikasına tekrar ABD'nin dönmeye başladığını görüyoruz. Biden'ın 'e yönelik 'katil' sözlerini de bu çerçevede düşünecek olursak 'nın ve bölgenin hareketlenmesi pek olası önümüzdeki yaz döneminde.

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İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKY'NİN 'SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN TEK YOL NATO' SÖZÜ NE ANLAMA GELİYOR?

UKRAYNA 'NATO'YU TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN BİR GÜVENCESİ OLARAK GÖRÜYOR

üyeliği bir toprak bütünlüğünün güvencesi olarak görülüyor Doğu Avrupa devletleri tarafından. Bir kere NATO'ya üye olduğunuz zaman Mesela; soğuk savaş sonrası dönemde 90'larda NATO'ya üye olabilseydi Ukrayna'ya Rusya böyle bir müdahaleyi göze alamazdı. Biliyorsunuz; NATO'nun meşhur bir maddesi var: "Bir üyeye yapılan saldırı bütün üyelere yapılmış gibi olarak kabul edilir" Bundan dolayı da Ukrayna toprak bütünlüğünün güvencesi olarak görüyor.

Fakat şu anda mevcut durumda bir bölgesi işgal altındayken; Kırım ilhak edilmişken Ukrayna'nın NATO'ya girmesi de çok sorunlu bir mesele. Yani bütün bir çatışmayı NATO-Rusya çatışmasına dönüştürmesi tehlikesini bünyesinde barındırıyor. Belki yaşanacak olan bir savaş sonrası Ukrayna'nın bölünmesi söz konusu olabilir.

İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

Bunu Türkiye kesinlikle tercih etmiyor ve böyle bir politikayı Türkiye desteklemiyor. Çünkü; Rusya'nın Karadeniz'de artan etkisi Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik de bir tehdit. Özellikle Kırım'a inmiş olması, Karadeniz sahillerinde geniş bir alanı kontrol ediyor olması bizim miili güvenliğimize, boğazlara da oradan bir tehdit. Tarihsel açıdan baktığımızda da böyle.

Ukraynalı siyasetçiler batıya yaslanmaktan başka bir çare görmüyorlar kendilerinde. Çünkü, Rusya 'yı yarı-sömürge devlet haline getirmek istiyor. Ukrayna'nın da tarihsel olarak ciddi acıları var Sovyetler Döneminden kalma. Tekrar bir Rus boyunduruğuna girmek istemiyorlar.

İşte 10 soruda Donbass krizinin perde arkası: 3. dünya savaşının ayak sesleri mi?

RUSYA BÖLGENİN VE KENDİ ÜLKESİNİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEN Mİ ÇEKİNİYOR?

Rusya bir kere 'yı kendi arka bahçesi olarak görüyor. Ukrayna'da böyle bir dönüşüm gerçekleşirse NATO ve Avrupa Birliği üyeliği gibi sıranın kendisine geleceğini bir 'Kadife-Turuncu Devrim' ile Rusya'da da siyasetin dönüştürüleceği NATO'nun etki alanına girileceği gibi bir korkuları var.

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