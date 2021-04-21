Başkan Erdoğan: CHP’nin yalanlarının peşinden koşmayalım

CHP'nin yalan siyaset yaptığını vurgulayan Erdoğan'ın, "İcraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor" dediği kaydedildi. Erdoğan, ayrıca AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında ulaşımdan enerjiye, sağlıktan eğitime pek çok alanda yapılan hizmetlerin tek tek anlatılmasını istedi. Başkan Erdoğan'ın bugün yapılacak TBMM Grup toplantısında CHP'nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.