Son dakika: 82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı! Nereler açık olacak, kimler muaf? İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan resmi tatilinin de dahil edildiği 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İşte muaf listesi ve açık olacak yerler...
Günlük koronavirüs vaka sayısının 60 bini aşmasının ardından 3 günlük kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "23 Nisan Sokağa Çıkma yasağı" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile devamındaki hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği'ne 23 Nisan Sokağa çıkma kısıtlaması" konulu genelge gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosundaki vaka sayısının 60 bini aşması nedeniyle 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 23,24 ve 25 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" geçerli olacak.
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BAKKAL VE MARKETLER AÇIK OLACAK
Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.
KUTLAMALARLA İLGİLİ KURALLARDA BELİRLENDİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına yönelik kurallarda genelgede yer aldı. Buna göre;
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*Milli Eğitim Bakanlığının 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilecek.
*Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama programları yapılmayacak. Bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilecek.
*Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.