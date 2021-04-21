Video Haber 23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması… Detaylar A Haber’de | Video

23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması… Detaylar A Haber’de | Video

23 Nisan dahil 3 gün sokak kısıtlaması… Detaylar A Haber’de | Video
21.04.2021 | 23:12

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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma yasağı” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak” Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma yasağı, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

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