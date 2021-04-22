Son dakika: 82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı! Nereler açık olacak, kimler muaf? İşte tüm detaylar... | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:07
01:40
03:15
00:41
MSB: NEXUS ACE görevi gerçekleştirildi | Video 22.04.2021 | 17:52
01:30
05:47
06:10
Yavuz Donat | Sahilin gündemi 22.04.2021 | 17:27
04:25
Okan Müderrisoğlu | Kitabın ortasından rezerv dersi... 22.04.2021 | 16:50
03:44
Hasan Basri Yalçın | Hazımsızlıktan gelen cüretkârlık 22.04.2021 | 16:48
04:07
02:11
02:51
Haşmet Babaoğlu | Virüsün öteki yüzü 22.04.2021 | 15:43
01:43
02:01
Son dakika! Thodex'in merkezinde arama başlatıldı | Video 22.04.2021 | 15:09
03:11
03:24
Engin Ardıç | Garantili seçim kaybetme yolları 22.04.2021 | 14:11
03:58
Salih Tuna | Bütün sorular o rapora çıkıyor 22.04.2021 | 14:09
05:31
01:24
Son Dakika Haberi... Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem! | Video 22.04.2021 | 00:55
00:51
Gelecek Parti’de yeni istifa | Video 22.04.2021 | 00:00
Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 23-24-25 Nisan'da uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saat 19.00 itibariyle başladı. İçişleri Bakanlığı'nca 81 İl Valiliği'ne gönderilen genelgede kısıtlamaya ilişkin detaylar yer aldı. Peki 23-24-25 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Yasaktan kimler muaf? İşte son dakika haberinin ayrıntıalrı...