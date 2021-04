Son dakika haber: Thodex kripto para borsasında neler oluyor? Uzman isimlerden Thodex ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dünyada kripto para çılgınlığı her geçen gün büyürken, dolandırıcılık ve mağduriyet haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Çiftlik Bank vari sanal saadet zinciri oluşumları nedeniyle on binlerce kişi büyük mağduriyet yaşıyor. Türkiye'de işlem yapan Thodex isimli sanal kripto para borsası kullanıcıları mağduriyetin son halkası oldu. Firma, dün akşam yayınladığı bir bildiri ile, '6 saat bakım-onarım' olacağını duyurdu. Bu süre içinde işlemlerin yapılamayacağı belirtilirken, kullanıcılar süreci dikkatle takip etti. AVerilen sürenin dolması sonrası hala sistem erişime açılmazken, Thodex bir açıklama daha yaparak, onarım faaliyetlerinin 3-4 gün kadar süreceğini bildirdi. Sanal kripto para borsasının üyeleri bu açıklama sonrası 'Dolandırıcılık' telaşına kapıldı. Son zamanlarda saadet zinciri oluşumları ile karşımıza çıkan bazı kripto para borsası şirketleri iddiaları güçlendiriyor. Thodex'in Web sayfasını kapatması da şüpheleri giderek artırıyor. On binlerce kişinin büyük mağduriyet yaşadığı ve dolandırıcılık şüphesi uyandıran bu gelişmeyi SODİMER Başkanı Prof.Dr. Levent Eraslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırık ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Tunay Kamer ile konuştuk.

Eraslan; 'Çiftlik Bank' vurgununa dikkat çekti, Kırık; Sistemkoin de yaşanan süreç ve yasal düzenlemeye değindi, Kamer ise; Türkiye'deki kripto para borsasındaki işlem büyüklüğüne vurgu yaptı. Peki, Thodex kripto para borsasında neler yaşanıyor? Kullanıcılar dolandırıldı mı? Mağdurlar hak arayabilir mi? İşte uzman isimlerin sabah.com.tr için yaptıkları çok özel değerlendirmeler...