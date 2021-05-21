Video Yaşam SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: THODEX'in sahibi Fatih Özer'in kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı
21.05.2021 | 09:10

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Son dakika haberleri... Kripto para dolandırcısı THODEX'in sahibi Fatih Özer'in yurt dışına kaçış anı görüntüleri ortaya çıktı.

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