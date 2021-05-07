Video Yaşam Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı

Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı

Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı
07.05.2021 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 00:15
Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2021 | 09:56
Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video 03:45
Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video 07.05.2021 | 09:45
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı | Video 01:29
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı | Video 07.05.2021 | 09:19
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: Kaputta kedi var | Video 03:32
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" | Video 07.05.2021 | 09:19
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 01:41
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 07.05.2021 | 09:02
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 05:06
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 07.05.2021 | 09:02
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 04:08
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 07.05.2021 | 08:25
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 02:48
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 07.05.2021 | 08:30
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 03:29
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 06.05.2021 | 16:29
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 01:10
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 06.05.2021 | 17:25
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 01:32
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 06.05.2021 | 17:22
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 03:59
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 06.05.2021 | 10:00
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 04:00
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 07.05.2021 | 07:44
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
TRT EBA TV 7 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (7 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 07.05.2021 | 07:16
TRT EBA TV izle! 7 Mayıs Cuma Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (7 Mayıs Cuma) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 07.05.2021 | 06:54
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 04:32
Esra Erol, canlı yayında DNA testinin sonucunu açıkladı! Sonucu öğrenen Berna Hanım stüdyoda göbek atmaya çalıştı! | Video 07.05.2021 | 01:18
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 01:07
İstanbul'da şaşırtan olay! Gökyüzünde ilerleyen esrarengiz sıralı yıldızlar dikkat çekti | Video 07.05.2021 | 00:01

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından rüşvet karşılığı saklandığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Thodex adlı kripto para borsasının firari patronu Faruk Fatih Özer, son dönemde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle 18 Nisan'da kız kardeşi Serap Özer'den şirketin tüm belgelerini istediği ve iki gün sonra Arnavutluk'a kaçtı. Soruşturmada tutuklu bulunan Serap Özer ifadesinde abisi Faruk Fatih Özer'in 18 Nisan 2021 tarihinde şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini anlattı. Özer, bu belgeler ve 400 bin kişiyi dolandırarak elde ettiği milyonlarca dolar kripto parayla yurtdışına çıktı. Soruşturmada ifadesi alınan şüphelilere göre, Özer'in kaçacağından firari olan 5 şirket yöneticisinin haberi vardı.


TAKİP VE İZLEMEDEN RÜŞVET BAĞLANTILARIYLA KURTULDU
Özer'in yabancı ortak bulmak niyetiyle yurtdışına gittiğini söylemesine rağmen, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrası kaçmaya karar verdiği değerlendiriliyor. Faruk Fatih Özer'in hakkında çıkartılan kırmızı bülten kararıyla Arnavutluk polisinin Türkiye'den giden 4 emniyet ekibiyle işbirliği içinde yürüttüğü takip ve izlemeden rüşvet vererek şu ana kadar kurtulabildiği belirtildi. Özer'i, Arnavutluk'ta etkili eski yerel yöneticiler ve mafyanın rüşvet karşılığı sakladığı kaydedildi. Özer'in Arnavutluk'tan çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir tespit yapılmadığı bu nedenle halen bu ülkede gizlenmeyi sürdürdüğü değerlendiriliyor.


İHBARLAR TAKİP EDİLİYOR
Özer'in yakalanması için Arnavutluk polisinin çok kapsamlı soruşturma yürüttüğü, ülkeye girişinden itibaren bağlantı kurduğu herkesin takibe alındığı, ihbar hatlarına gelen bilgilerin anlık olarak değerlendirildiği öğrenildi. Özer'in teknolojik hiçbir iletişim cihazı kullanmamaya dikkat ettiği, çevresinde nereye gideceği kiminle görüşeceği konusunda yol gösteren refakatçiler olduğu vurgulanıyor.


SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Bu arada Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, Özer Tiran'da kaldığı otele giriş yaparken görülüyor. Özer'in yanındaki kırmızı montlu kişinin Arnavut vatandaşı olduğu ve havalimanında karşılayarak otele kadar götürdüğü tespit edildi. Kırmızı montlu kişinin, Arnavut polisi tarafından şüpheliler arasında arandığı öğrenildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 22 Nisan'da başlatılan soruşturmada bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı. Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA