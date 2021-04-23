'128 milyar dolar' yalanının kaynağı bu isimler mi? Hulki Cevizoğlu CHP'ye servis edildiğini açıklamıştı...

"MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"

"Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor."

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME ALIYOR"

"CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."