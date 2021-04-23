'128 milyar dolar' yalanının kaynağı bu isimler mi? Hulki Cevizoğlu CHP'ye servis edildiğini açıklamıştı...

Hulki Cevizoğlu'nun ifade ettiği iş adamının ''nitelikli zimmet'' suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptıran iş adamı Cem Uzan olduğu iddia ediliyor.
Cem Uzan, 23 Aralık 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından; "Türkiye iflas etti. (…) İnsanların cebinden çaldıkları 130 milyar nerede? Ben onların soteledikleri paraların nerede olduğunu da biliyorum. İktidar kısaca hırsız. Çaldı, soydu ama artık ne çalacak ne de satacak mal kaldı" iddiasında bulunmuştu.
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar nerede ifadesi yurt dışı kaynaklı | Video
CEM UZAN, ''NİTELİKLİ ZİMMET'' SUÇUNDAN 18 YIL 5 AY HAPIS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mart 2013 tarihinde iş adamı Cem Uzan'ı ''nitelikli zimmet'' suçundan 18 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
''Zimmet'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarına ilişkin görülen davada mahkeme heyeti, iş adamı Cem Uzan'a ''nitelikli zimmet'' suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün hapis ve 4 milyar 404 milyon 721 bin 134 lira adli para cezası verdi.
Mahkeme heyeti, Cem Uzan hakkındaki gıyabi tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, İmar Bankası'nın zararının tazminiyle ilgili olarak, sanık Cem Uzan'dan 1 milyar 468 milyon 240 bin 378 liranın Bankacılık Kanunu gereğince tahsil edilmesine karar verdi.
SÖZCÜ GAZETESİ VE SÖZCÜ GAZETESİ EKONOMİ YAZARI MURAT MURATOĞLU MU?
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının buharlaştığına yönelik iddianın Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına konunun iletildiğini söylemişti.
Cevizoğlu, retingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirildiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tarafından gündeme taşındığını ifade etmişti. Söz konusu gazetenin Sözcü Gazetesi ve ekonomi yazarının da Murat Muratoğlu olduğu öne sürüldü.
"BU 128 MİLYAR DOLAR OLAYININ KAYNAĞI YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu'nun, bir özel televizyonda yaptığı açıklamalar şöyle:
"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir işadamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi.. Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum."
"AK PARTİ'YE YANAŞTI AMA..."
"Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi."
"MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"
"Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor."
"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME ALIYOR"
"CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."