Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar nerede ifadesi yurt dışı kaynaklı | Video

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu '128 milyar dolar nerede?' yalanının kaynağını açıkladı. Cevizoğlu açıklamasında, “Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir işadamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi... Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi..” ifadelerini kullandı.