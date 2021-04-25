İşte Muhsin Yazıcıoğlu suikastının ispatı

SABAH, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suikastıyla ilgili çok çarpıcı bir gizli tanık ifadesini ilk kez kamuoyuna açıklıyor. SABAH'ın ulaştığı ve soruşturmaya yön verebilecek ifadeye göre; 2014'te Ankara'daki bir FETÖ iddianamesine giren anaokulu öğretmeni gizli tanık Rüzgar adlı kadın, helikopter kazası sonrasında Yazıcıoğlu'nun bir emniyet amiri ile yaptığı konuşmaların örgüt yöneticileri tarafından kendilerine dinlettirildiğini anlattı.