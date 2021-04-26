Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan'dan 'Özel Hastane' uyarısı: Yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez

Son Dakika Haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasına gündeme dair önemli gelişmelerle başlayan Erdoğan, daha sonra koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu.
17 GÜNLÜK TAM KAPANMA GELDİ
Vaka sayısı için sınır 5 bin olarak belirlenirken, Başkan Erdoğan 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçildiğini bildirdi. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyleyen Erdoğan, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir" dedi.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI
Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olacağını aktaran Erdoğan "Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket serviste hizmet verilebilecek şartlara uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir" ifadelerini kullandı.
"ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERİN TAMAMI İZNE TABİ OLACAK"
Şehirler arası seyahatleler ilgili de yeni bir düzenlemeye gidildi. Başkan Erdoğan, "Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları %50 kapasiteyle çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir" dedi.
"BU HİZMETLER İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLEMEZ"
Başkan Erdoğan özel hastanelerle ilgili olarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, "Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse, failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır" şeklinde konuştu