Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan'dan 'Özel Hastane' uyarısı: Yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez

"BU HİZMETLER İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN HİÇBİR ÜCRET TALEP EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan özel hastanelerle ilgili olarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, "Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez. Yoğun bakım ve aşı hizmetleri sebebiyle ilave ücret talebiyle karşılaşan vatandaşlarımız bu durumu Sağlık Bakanlığımıza ve Sosyal Güvenlik Kurumumuza bildirirlerse, failleri hakkında gereken işlemler derhal yapılacaktır" şeklinde konuştu