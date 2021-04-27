Son Dakika Haberi! Başkan Erdoğan'dan 'Özel Hastane' uyarısı: Yoğun bakım ve aşı hizmetleri için ücret talep edilemez | Video

Son Dakika Haberi! Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Özel hastaneler ile ilgili bazı şikayetlerin geldiğini aktaran Erdoğan, "Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret talep edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Hukuken bu hizmetler için vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep edilemez" dedi.