CHP ve İYİ Parti HDP'nin skandal 'soykırım' bildirisine neden sessiz? MHP'li Erkan Akçay'dan sert sözler

"AĞIZ BİRLİĞİ İÇERİSİNE GİRDİLER"

Erkan Akçay, "Türk siyaseti üzerinde bir terör vesayeti oluşturdu HDP, CHP ve İYİ Parti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti suçlamaya başladılar. Yani bunların hepsi ağız ve işbirliği içerisindeler. DEVA, Gelecek Partisi. Hepsinin açıklamalarına baktığınızda bir ağız birliği var. Yani; Amerika'ya, Biden'a tepki vermekten ziyade hükümeti suçluyorlar bu konuda. Kepaze bir tutum içerisindeler." diye konuştu.