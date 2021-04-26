SON DAKİKA: Başkan Erdoğan tek tek saydı! İşte tam kapanma ile faaliyetlerine ara verecek işletmeler

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakle beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yüz yüze eğitim ve sınavlar, seyahat kısıtlaması ve yeme içme sektörü ile ilgili birçok önemli kararın alındığı Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma çıktı. Başkan Erdoğan, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulanacağını açıkladı.