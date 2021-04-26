SON DAKİKA: Başkan Erdoğan tek tek saydı! İşte tam kapanma ile faaliyetlerine ara verecek işletmeler

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin merakle beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Yüz yüze eğitim ve sınavlar, seyahat kısıtlaması ve yeme içme sektörü ile ilgili birçok önemli kararın alındığı Kabine Toplantısı'ndan tam kapanma çıktı. Başkan Erdoğan, 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulanacağını açıkladı.
SON DAKİKA: HANGİ İŞLETMELER FAALİYETLERİNE ARA VERECEK?
Başkan Erdoğan, milyonlarca işletmecinin merak ettiği "Hangi işletmeler faaliyetlerine ara verecek?" sorusuna da yanıt verdi. Tam kapanma kapsamında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirten Başkan Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek." ifadelerini kullandı.
ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI OLACAK
Öte yandan yeme içme sektörü ve marketlerle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, "Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek." dedi.
YENİ TEDBİRLER
- 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
- Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
- Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
- Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.
- Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
- Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
- İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.Son dakika: Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? İşte detaylar...