Son dakika: Seyahat kısıtlamasında ceza yememek için ne yapılmalı? İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından, 17 Nisan-29 Mayıs arası tam kapanmaya geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından şehirler arası seyahat etmek isteyen vatandaşlar, online sehayat bileti sitelerinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

5 DAKİKADA 7 KAT YOĞUNLUK OLUŞTU

Tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamki kısıtlamalar başlamadan yolculuklarını yapmak üzere seyahat bileti sitelerine akın etti. Firmalar tarafından yapılan açıklamada seyahat kısıtlaması kararının açıklandığı ilk saniyelerde normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.