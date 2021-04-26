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Haberler Galeri Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 21:08

'ndan '' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı

HABERİ: Artan vaka ve vefat sayısının ardından , Ramazan başlangıcı ile beraber kısmi kapanmaya girmişti. Yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi kapanma ile birlikte vaka ve vefat sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı. Ancak vaka sayısının halen 30 binli seviyelerde olması, vefat sayısının da 300'lü rakamlarda seyretmesi, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorularını ortaya çıkardı. 'na çevrilen gözler, çıkacak kararları bekliyordu. Başkan kritik toplantının ardından, Türkiye'nin vaka hedefinin 5 bin olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek tam kapanmanın uygulayacağını belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının detayları.

Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı...

Son dakikla haberi: Başkan , tedbirini de görüşmek üzere toplanan 'nun ardından ulusa seslendi. Kritik toplantıdan tam kapanma kararı çıktı. İşte detaylar...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milletimin ve tüm İslam aleminin artık yarısını tamamlamak üzere olduğumuz Ramazan-ı Şerif'ini bir kez daha tebrik ediyorum.

Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı...

BIDEN'IN MESNETSİZ SÖZLERİ
ABD Başkanı Biden 24 Nisan günü yayınladığı mesajda coğrafyamızda 1 asırdan uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ifadeler kullanmıştır. Hiçbir tarihi, hukuki temeli olmayan bu ifadeler milletimizin her ferdi gibi bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Radikal Ermeni çevrelerin ve karşıtı çevrelerin baskısıyla metne yer verildiğini düşünüyoruz."

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Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı...

olarak tarihte yaşanan acıların yarıştırılması gibi anlayışı insani bulmuyoruz. Böyle bir yarışa girilecekse böyle yarıştan alnı ak, vicdani müsterih olarak çıkacak tek devletin biz olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bize soykırım ithamını yönelten çevrelerin hepsi insan içine çıkamayacak hale gelecektir. Son asırda en büyük sivil can kayıpları, nüfus hareketleri bizim vatanımızda olmuştur. Osmanlı Balkanlar, Kafkaslar'daki topraklarındaki nüfusunun 10 milyon insanının yarısı ölüm, yarısı sürgün acısını yaşamıştır. Bizzat Batılı tarihçiler ifade ediyor. Bu 10 milyon insanla ilgili ne silahlı çete fotoğrafı, ne geride bıraktıkları kanlı izler göremezsiniz, bulamazsınız.

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Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı...

AÇIKLAMASI:
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

Kabine Toplantısı'ndan 'Tam kapanma' çıktı! 17 günlük tam kapanmanın detaylarını Başkan Erdoğan açıkladı...

Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

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