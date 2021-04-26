SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası Joe Biden’a ‘1915 Olayları’ tepkisi | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını ‘Soykırım’ olarak tanımlamasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, “ABD Başkanı Joe Biden, mesnetsiz, haksız, hakikate aykırı ifadeler kullanmıştır. Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı çevrelerin baskısıyla böyle bir metne yer verildiğini düşünüyoruz." dedi.