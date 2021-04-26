Son dakika haberler: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Türkiye 17 günlük tam kapanmaya geçiyor | Video

SON DAKİKA HABERİ: Gözler Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrilmişti. Başkan Erdoğan kritip toplantının ardından ulusa seslendi. Artan vaka ve vefat sayıları ile birlikte Ramazan başlanlıgında uygulanmaya başlanan kısmi kapanmanın avantajlarının tabloya da yansıdığını dile getiren Başkan Erdoğan, koronavirüs vakalarının 5 bine düşürülmesini hedeflediklerini açıkladı. Bununla birlikte Türkiye'nin 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar tam kapanmaya geçeceğini belirtti. İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının detayları.