İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak?

Tam kapanmada hangi işletmeler hangi saatler arasında açık olacak? Tam kapanmadan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'tam kapanma' kısıtlamalarının detaylarını; bir genelge ile duyurdu.