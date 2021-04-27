Video Haber İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan 29 Nisan - 17 Mayıs 'tam kapanma' genelgesi! Kimler muaf? Hangi işletmeler hangi saatlerde açık olacak?
27.04.2021 | 09:43

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Tam kapanmada hangi işletmeler hangi saatler arasında açık olacak? Tam kapanmadan kimler muaf olacak? İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 'tam kapanma' kısıtlamalarının detaylarını; bir genelge ile duyurdu.

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Tam kapanma nasıl uygulanacak? 29 Nisan-17 Mayıs 'Tam kapanma'dan kimler muaf? Hangi saatlerde hangi işletmeler açık olacak?

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