Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Hukuki dayanağı olmayan bu karar ne için verilmiştir? Bu Ermeni fanatik grupların etkisiyle gerçekleşti. Türkiye mücadelesine devam edecek. Türkiye'ye zarar vermeye devam edecekler, ama bu diaspora ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bizim Ermeni milleti ile bir sorunumuz yok.

"ARŞİVLERİMİZ AÇIKTIR"

Bir kere daha bunu şiddetle kınıyoruz. Bunu milletimize dönük bir iftira olarak kabul ediyoruz. Reddediyoruz. Ne oldu bilmek isteyenler için arşivlerimiz açıktır. Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli dile getiriyor. Türkiye her zaman hazırdır. Bu, Türkiye açısından bir sonuç doğurmayacaktır. Biden'ın açıklamasının negatif sonuç doğuracağı taraf Ermenistan'dır. Normalleşme sürecini kaçırmıştır.

HDP'YE SERT TEPKİ

HDP, bu olayda tarafını belli etmiştir. Son derece vahşi bir tutum almıştır. Milletimizi ve tarihimizi suçlamıştır. 'Ermeni Soykırımı ile yüzleşin' diyenler PKK katliamı ile yüzleşsinler. Bunu söyleyenler dağa kaçırılan çopcuklar konusunda neden sustular? Dağa kaçırılan annelerin sesini duymayacaksın... Soykırım konusunda asılsız açıklamalarda bulunan bir yabancı devlet başkanı karşısında esas duruşa geçeceksin.