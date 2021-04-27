AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Biden' açıklamasına tepki: Siyasi akıl ile izah edilecek bir durum değil | Video
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Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları için 'Soykırım' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Çelik, "Hukuki dayanakla ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen yanlış ve reddedilmesi gereken bir söylem." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden açıklamasına tepki gösteren Çelik, "Siyasi akıl ile izah edilecek bir durum değil. Burada çok büyük bir duruş problemi var." dedi.