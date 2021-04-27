Son dakika: AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Joe Biden’ın skandal ‘’soykırım’’ kararına tepki | Video

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Olayları için 'Soykırım' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Çelik, "Hukuki dayanakla ilgisi olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen yanlış ve reddedilmesi gereken bir söylem." dedi.