Son dakika... Casusluk soruşturmasında flaş gelişme: Türkiye'nin önemli projelerini yabancılara sızdırmışlardı...

İLK DALGADA 4 KİŞİ TUTUKLANDI



Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak suçundan 4 zanlı da tutuklanmıştı. Soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, evinde 5 milyon Euro bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile birlikte gözaltına alınan 6 isim arasındaki firma çalışanı olduğu belirlenmişti.

KOMİSYON "YURTDIŞINA SIZDIRMIŞLAR"



Operasyonda ele geçirilen dijital veriler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerce incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri tek tek incelenerek, çok sayıda 'gizli' olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar deşifre edildi. Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere TEM Şube, Deniz Kuvvetleri ve Başsavcılığın koordinesinde komisyon kuruldu. Komisyon, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti.