Son dakika... Casusluk soruşturmasında flaş gelişme: Türkiye'nin önemli projelerini yabancılara sızdırmışlardı...

Son dakika haberi: Ankara'da, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerinin sızdırıldığı soruşturmayla ilgili ikinci dalga operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı.
Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere Emniyet, Deniz Kuvvetleri ve Başsavcılığın koordinesinde kurulan komisyon devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti. Gözaltı listesinde aktif görevde 1 Albay, 1 Yarbay ile 1 binbaşı da bulunuyor.
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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemlerinin bilgilerini sızdırıldığı bilgisine ulaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ihanet çetesine yönelik soruşturma açtı. Polisin yaptığı teknik takip sonrasında 3'ü asker 4 şüphelinin, yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemlerine ait bilgilerini sızdırdıkları ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikisi emekli albay biri astsubay biri de firma çalışanı olan 4 şüpheliyi 27 Ocak'ta gözaltına almıştı.
İLK DALGADA 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak suçundan 4 zanlı da tutuklanmıştı. Soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, evinde 5 milyon Euro bulunan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile birlikte gözaltına alınan 6 isim arasındaki firma çalışanı olduğu belirlenmişti.
KOMİSYON "YURTDIŞINA SIZDIRMIŞLAR"
Operasyonda ele geçirilen dijital veriler Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinde görevli uzman polislerden oluşan analiz ekiplerce incelendi. Elde edilen veriler ve mesaj trafikleri tek tek incelenerek, çok sayıda 'gizli' olduğu değerlendirilen mesajlaşmalar deşifre edildi. Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere TEM Şube, Deniz Kuvvetleri ve Başsavcılığın koordinesinde komisyon kuruldu. Komisyon, devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti.
3 AKTİF ASKER İLE 9 KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda genişletilen operasyonda, iki Savunma Sanayii Başkanlığı çalışanı, 1 emekli albay, 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1 muvazzaf binbaşı ve 3 özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. TEM ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.