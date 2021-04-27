İhanet belgelendi! Savunma Sanayi’deki projeleri yurtdışına sızdırmışlar

Ankara'da, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerinin sızdırıldığı soruşturmayla ilgili ikinci dalga operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Mesaj trafiklerinden elde edilen askeri ve stratejik bilgilerin gizlilik derecesi tespit edilmek üzere Emniyet, Deniz Kuvvetleri ve Başsavcılığın koordinesinde kurulan komisyon devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını teyit etti. Gözaltı listesinde aktif görevde 1 Albay, 1 Yarbay ile 1 binbaşı da bulunuyor.