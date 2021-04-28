Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan 'kripto para' açıklaması

DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknolojiyi hayatınıza sokmak başka bir şey kripto paraları yatırım aracı görmek başka bir şey, dünyada birçok ülke şu anda kripto paralara soru işareti ile yaklaşıyor. Çok kontrolsüz bir alan. Çok kolay kara para aklanabilecek, terörizmin finansmanında kullanılabilecek bir alan. Bizim Merkez Bankamızın da dijital parayla ilgili çalışması var. Merkez Bankası bir tebliğ yayınladığında CHP lideri Kılıçdaroğlu 'niye düzenleme yapıyorsunuz, kime sordunuz' dedi. Ondan sonra kripto paralarla ilgili hadiseler gündeme geldiğinde 'Bu olayla ilgili niye tedbir almıyorsunuz' dedi. Dijital parayı Merkez Bankası ile teknoloji kısmını TÜBİTAK çalışıyor. Burada neler yapılabilir diye hızlı bir raporlamayı piyasaya çıkaracağız.

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