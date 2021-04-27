Vebitcoin’in sahibi tutuklandı

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından gözaltına alınan CEO İlker Baş 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Emniyet'teki sorgu işlemleri tamamlanan şüpheli Baş ve eşi Güliz Baş'ın da aralarında olduğu 4 kişi dün tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, CEO İlker Baş'ın ve 'hanım ağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirket çalışanlarının tutuklanmasına karar verdi.Kripto para borsası Thodex'in 'bakım' bahanesiyle sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasıyla başlayan sürece Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin de katılmıştı. Vebitcoin, finansal zorluk yaşadığını, bu nedenyle faaliyetlerine son verdiğini belirtmişti. Daha sonra yapılan operasyonda İlker Baş, eşi vi şirket çalışanları polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Vebitcoin'in günlük işlem hacminin 1.5 milyon TL'yi bulduğu, 90 bin kişinin bu platforma üye olduğu ortaya çıkmıştı.Türkiye'de kripto para vurgunu skandalıyla adını duyuran, yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer ve şirketi Thodex'e ilk dava açıldı. Mağdur S.K., avukatı Sinan Keskin aracılığıyla İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava dilekçesini verdi. Yaklaşık 160 bin TL'sini Thodex'te kaptıran S.K.'nın dava dilekçesinde, Thodex şirketi üzerinden aldığı kripto paraları satmak istediğini, ancak davalı şirketin web sitesini haklı bir sebep olmaksızın kapatmasından dolayı işlem yapamadığı aktarıldı. Thodex şirketinin sözleşmeye aykırı eylemleri ve suç teşkil eden hareketleri nedeniyle mağdur S.K.'nın satın aldığı kripto paraları satamadığı gibi sanal cüzdanına da ulaşılamadığı vurgulandı. Dava dilekçesinde mağdur S.K.'nın zararının giderilmesi ve alacak hakkının güvence altına alınması için mahkemeden, şirketin malvarlığına tedbir konulması istendi.