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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Antalya'da şiddetli deprem! Manavgat ve Alanya'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli son depremler
Giriş Tarihi: 30.4.2021 11:18 Son Güncelleme: 30.4.2021 11:19

SON DAKİKA | 'da şiddetli ! ve Alanya'dan da hissedildi... ve Kandilli son depremler

SON DAKİKA | Antalya'da şiddetli deprem! Manavgat ve Alanya'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli son depremler

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'de 4.0 şiddetinde bir oldu. , depremin merkez üssünün Körfezi olduğunu açıklarken derinliğini 6.43 km olarak duyurdu. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saat 10.52'de meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem Alanya ve ilçelerinden şiddetli bir şekilde hissedildi. de Antalya depremi hakkında bilgi verdi. Kandilli, depremin şiddetini 3.9 olarak kamuoyuna duyurdu. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.

Son dakika haberleri... Antalya, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 10.52'de gerçekleştiğini bildirirken merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu duyurdu. Deprem, Antalya şehir merkezinin yanı sıra, Alanya ve Manavgat ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

KANDİLLİ'DEN ANTALYA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi de Antalya'daki depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Alanya olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak paylaştı.

Kandilli ayrıca, depremin 1.8 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

BÖLGEDE PANİK YAŞANDI!

Antalya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayanlar kısa süreli bir paniğe kapıldı. Sosyal medyada #deprem etiketi altında birçok paylaşım yapıldı.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2021

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Uzman isimden SON DAKİKA deprem uyarısı: İstanbul ve 13 ilin dikkatine!

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SON DAKİKA | Antalya'da şiddetli deprem! Manavgat ve Alanya'dan da hissedildi... AFAD ve Kandilli son depremler
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