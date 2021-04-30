SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Antalya, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 10.52'de gerçekleştiğini bildirirken merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu duyurdu. Deprem, Antalya şehir merkezinin yanı sıra, Alanya ve Manavgat ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.