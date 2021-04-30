Son dakika haberleri... Antalya, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler verilerine göre, Antalya Körfezi'nde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 10.52'de gerçekleştiğini bildirirken merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu duyurdu. Deprem, Antalya şehir merkezinin yanı sıra, Alanya ve Manavgat ilçesinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de Antalya'daki depreme ilişkin son dakika notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Alanya olduğunu bildirirken şiddetini 3.9 olarak paylaştı.
Kandilli ayrıca, depremin 1.8 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Antalya'da meydana gelen deprem nedeniyle bölgede yaşayanlar kısa süreli bir paniğe kapıldı. Sosyal medyada #deprem etiketi altında birçok paylaşım yapıldı.
Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine aşağıdaki linkler aracılığıyla erişebilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİUzman isimden SON DAKİKA deprem uyarısı: İstanbul ve 13 ilin dikkatine!