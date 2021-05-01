Camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar! Tepki yağıyor...

"CAMİLER HERKESİN, KADIN ERKEK AYRIMI OLMAZ"

Öte yandan Prof. Dr. Ekrem Demirli, konuyla ilgili Vav TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem Demirli; "Kadınların cami ile ilişkisi meselesi; Diyanet'in biraz daha inisiyatif alması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz şu an camileri erkeklerin olmaktan çıkaramadık. Ben namaz kılacağım zaman Ayasofya'ya, Eyüp Sultan'a ya da Fatih Cami'ne giderim. Bu camilerde hanımlara hala ayakkabılıkların arkalarında yer vermemiz hala özür dilememiz gereken bir ayıptır. Neden bu meseleye daha ciddi bir tepki gösterilmiyor? Bunu anlamıyorum. Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz" ifadelerini kullandı.