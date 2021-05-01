Camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar! Tepki yağıyor...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Üsküdar'da camiye girmek isteyen genç bir kadın ve orada bulunan erkekler arasında yaşanan tartışma sosyal medyada bir hayli yankı uyandırdı.
"PEYGAMBERİN HADİSLERİNİ OKUYUN" DEDİ
Genç kadının camiye girmemesi gerektiğini iddia eden şahıs, Peygamberin bununla ilgili bir hadisi olduğunu söyleyip, kadının hadislerden uzak yaşadığnı belirterek "Peygamberin hadislerini okuyun." dedi.
Üsküdar'da 'Kadınlar camiye giremez' kavgası! | Video
"SİZDEN ÇOK DAHA İYİ BİLDİĞİME YEMİN EDEBİLİRİM"
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olduğunu dile getiren kadın ise "Sizden daha çok şey bildiğime yemin edebilirim. Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepkisini dile getirdi.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen kadın ise, "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim." dedi.
Tartışma sırasında, "Sen benim gözümde havasın." diyen erkeğe sitem eden genç kadın, "Kadınlar camiye giremez, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz... Siz kimsiniz ya!" diyerek tepki gösterip camiden uzaklaştı.
KADEM'DEN TEPKİ
Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kadınların camiye girişine müdahale, aynı zamanda kadının kamusal alandaki varlığına yönelik bir tehdittir. Camiler; cinsiyet, dil, etnik köken farketmeksizin inanan tüm insanların ibadetgâhıdır." ifadelerine yer verildi.
"CAMİLER HERKESİN, KADIN ERKEK AYRIMI OLMAZ"
Öte yandan Prof. Dr. Ekrem Demirli, konuyla ilgili Vav TV ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Ekrem Demirli; "Kadınların cami ile ilişkisi meselesi; Diyanet'in biraz daha inisiyatif alması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Biz şu an camileri erkeklerin olmaktan çıkaramadık. Ben namaz kılacağım zaman Ayasofya'ya, Eyüp Sultan'a ya da Fatih Cami'ne giderim. Bu camilerde hanımlara hala ayakkabılıkların arkalarında yer vermemiz hala özür dilememiz gereken bir ayıptır. Neden bu meseleye daha ciddi bir tepki gösterilmiyor? Bunu anlamıyorum. Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz" ifadelerini kullandı.