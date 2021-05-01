Üsküdar'da 'Kadınlar camiye giremez' kavgası! | Video

İstanbul Üsküdar’da bir şahıs, camiye girerek namaz kılmak isteyen kadınları “Peygamberin hadislerinden uzaksın. Sen benim için havasın” diyerek içeri sokmadı. Marmara İlahiyat Fakültesi olduğunu söyleyen kadın ise "Sizden çok daha iyi bildiğime yemin edebilirim." dedi. Öte yandan Prof. Dr. Ekrem Demirli, konuyla ilgili Vav TV ekranlarında yaptığı açıklamada, "Camiler herkesin, kadın erkek ayrımı olmaz" ifadelerini kullandı.