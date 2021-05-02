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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:56 Son Güncelleme: 2.5.2021 15:16

Son dakika... Teröristlere 'ATAK' darbesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

DHA
Son dakika... Teröristlere 'ATAK' darbesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada; "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi." denildi.

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video

TERÖRİSTLERE ATAK DARBESİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi" denildi.

MAĞARALARI KULLANILMAZ HALE GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Kahraman Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor | Video



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi" denildi.

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Son dakika... Teröristlere 'ATAK' darbesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
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