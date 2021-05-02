Son dakika... Teröristlere 'ATAK' darbesi: Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Son dakika...Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanının yerde kalmadığını, bölgede 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video
TERÖRİSTLERE ATAK DARBESİ
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi" denildi.
MAĞARALARI KULLANILMAZ HALE GELDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen mağaranın kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.
Kahraman Mehmetçik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına devam ediyor | Video
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara daha Komandolarımız tarafından kullanılamaz hâle getirildi" denildi.