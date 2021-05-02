Video Haber MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video

MSB açıkladı "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" | Video

MSB açıkladı
02.05.2021 | 15:10

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Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi.

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