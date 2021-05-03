AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “Kürt halkı için en büyük engel HDP”





KILIÇDAROĞLU SINIFTA KALDI

Yapılan işlemin iyi niyetli, samimi insanların dolandırıcılıkla birikimlerini almaları kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hesap ve vergi konularında sınıfta kaldığını görüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video



Kulağına fısıldanan sözleri, dublör gibi hareket ediyor. İyi bir muhalefet partisi gibi hareket etseydi, Türkiye daha iyi bir konuma gelecekti. 18 yıldaki yapılan başarıların en büyük göstergesi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan işlerdir.

Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından geçtim, Erdoğan da yürüyerek geçseydi" sözü...

Bir teslimiyetin göstergesidir bu ifade. Ne gerekiyorsa onu yapın, ben buradan gideyim demektir. Sadece yazıklar olsun diyorum. Sayın Erdoğan da, tankların arasından sıvışarak geçmedi, 251 şehidimizin ruhları şad olsun. İyi ki, Kemal Kılıçdaroğlu gibiler azdır diye düşünüyorum.