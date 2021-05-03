AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: “Kürt halkı için en büyük engel HDP”

A Haber'de Memleket Meselesi programında Mehmet Metiner, Sabah yazarları Mahmut Övür ve Hasan Basri Yalçın'la birlikte katılan AK Partili Elitaş, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HDP ile CHP arasındaki ittifakın da ortada olduğuna dikkat çeken Elitaş, şunları söyledi:
"HDP, PKK zor duruma düştüğü anda bir yalancı barış çağrısı yapıyor. PKK terör örgütünün TBMM'de uzantısı gibi.
SOYRIKIM İDDİASINA TEPKİ GÖSTEREMEDİ
HDP'nin, PKK'nın Kürt halkına yaptığı zulmü bizim doğru şekilde anlatabilmemizdir asıl önemli olan. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin 'sözde soykırım' iddiasına doğru bir tepki gösteremedi. Aralarında bir ittifak yapmışlar.
KÜRT HALKI İÇİN EN BÜYÜK ENGEL
İmam nikahı ile yürütülen ve artık gizliliği ortadan kalkmış bir ittifak bu. Yapmamız gereken şu; 5 milyonun üzerinde oy verenleri, HDP'nin Kürt halkına yaptığı zulmün, Kürt halkı için en büyük engel olduğunu ifade edebilmemiz gerekir.
CHP'Lİ SEÇMEN GEREĞİNİ YAPACAKTIR
Atatük'ün kurduğu CHP'nin bugün terör örgütleriyle özdeşleşmiş olması CHP'lileri de üzüyor. CHP seçmeni değiştiremediği yönetim için önümüzdeki 2023 seçimlerinde gereğini yapacaktır."
KRİPTO PARA
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hesap uzmanı olduğunu iddia ederek bazı meseleleri en iyi kendisinin bildiğini iddia ediyor. Kayıtdışı ekonomi ile en iyi mücadeleyi bilmesi gerekirken, Kripto para ile mücadeleye tepki gösterdi. 62 civarında şirket var. Yapılabilecek işlem hacimleri belli. TC kimlik numarası üzerinden kara para aklamışlar. Kimlik numarası karşılığında 600 TL vermişler. Yıllar öncesinde de Milli Piyango'nun büyük ikramiyesinde vardı bu para aklama olayı. Bakanlık 108 milyon dolar ifade ettiği için doğru kabul etmek gerekir.
KILIÇDAROĞLU SINIFTA KALDI
Yapılan işlemin iyi niyetli, samimi insanların dolandırıcılıkla birikimlerini almaları kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hesap ve vergi konularında sınıfta kaldığını görüyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı | Video
Kulağına fısıldanan sözleri, dublör gibi hareket ediyor. İyi bir muhalefet partisi gibi hareket etseydi, Türkiye daha iyi bir konuma gelecekti. 18 yıldaki yapılan başarıların en büyük göstergesi, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan işlerdir.
Kılıçdaroğlu'nun "Tankların yanından geçtim, Erdoğan da yürüyerek geçseydi" sözü...
Bir teslimiyetin göstergesidir bu ifade. Ne gerekiyorsa onu yapın, ben buradan gideyim demektir. Sadece yazıklar olsun diyorum. Sayın Erdoğan da, tankların arasından sıvışarak geçmedi, 251 şehidimizin ruhları şad olsun. İyi ki, Kemal Kılıçdaroğlu gibiler azdır diye düşünüyorum.
PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMASI
1950'den 1960'a kadar, 1960'tan 1980'e, sonra başkanlık sistemine geçişi nasıl izah edeceğiz. Kenan Evren'in yarı başkanlık çıkışı o dönem vazgeçilmişti. Şu anda parlamento en güçlü pozisyondadır. Millet doğrudan doğruya kendisini idare edecek kişiyi kendisi seçmeye başladı. Bazı sıkıntılar olabilir. Ama bunun anayasadaki gibi bir eksiklikten değil, uygulamadaki bir sıkıntıdan kaynaklandığını düşünüyorum. Bunlar neye dönmek istiyorlar? Alman sistemine mi, İngiliz mi, İtalyan mı? Millet ittifakı olarak bir arada durmak için öne sürdükleri bir argüman bu. HDP'yi içine almadıklarını ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanı yüzde 50+1 ile seçiliyorsa, denetimin en üst noktada olduğunu gösteriyor. Uydurulmuş siyasi bir argümandır güçlendirilmiş parlamenter sistem.
"HSK SEÇİMLERİNDE UZLAŞIDAN YANAYIZ"
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HSK seçimleriyle ilgili şunları kaydetti:
"HSK seçimleri 2017 yılındaki anayasa değişikliği ile ortaya çıktı. Anayasa'nın 159'ncu maddesine göre yapılacak olan seçimler var ve bu da ilk defa uygulanacak olan bir yöntem. Bir teamül haline gelecek. 21 üyenin de 21'ni Cumhur İttifakı'ndan seçmemiz mümkün. Seçimlerin bir uzlaşı içinde olmasından yanayız. "