SON DAKİKA: Alparslan Kuytul gözaltına alındı! İçişleri'nden açıklama geldi...

Adana'da, silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Polis Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen ihlali sürdüren Kuytul ile çok sayıda kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınanların Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.
ÇATAKLI'DAN ALPARSLAN KUYTUL AÇIKLAMASI
Çataklı, Alparslan Kuytul'un FETÖ'yü desteklediğini ve defalarca provokasyona kalkıştığını söyledi.
Çataklı şöyle konuştu:
Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.
Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.
'ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI'
Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında.Alparslan Kuytul’un mahrem imam olan yeğenine 22.5 yıl hapis istemi Gaziantep Valiliği’nde cami provokasyonuyla ilgili flaş açıklama!