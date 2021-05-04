Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Edirne'de gerçekleştirdiği toplantılar sonrası yaptığı açıklamada korona süreci ve aşılanma ile ilgili son durumu paylaştı.
Bakan Koca "Aşı tedarikindeki iyileştirmelerle daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Sputnik aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle sevk edilmeye devam edilecek. " dedi.
HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA 40 YAŞ ÜSTÜ AŞILANACAK
Koca, "Özellikle haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama istiyoruz, bunda kararlıyız. Yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Bizim toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon doz aşıdan bahsediyoruz. 100 milyon dozu Sinovac... Önümüzdeki günlerde olumlu birtakım gelişmelerle bu sevkiyatın başlayabileceğini tahmin ediyoruz. Sputnik'le ilgili 50 milyon doz, Biontech'le ilgili de 90 milyon doz şeklinde sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz şeklinde bir miktar söyleyebilirim. Yaz döneminde 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızı aşılama konusunda kararlıyız." diye ekledi.
SPUTNİK V İLK SEVKİYAT TAKVİMİ
6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde. İlk sevkiyatın Mayıs ayı içinde olmasını bekliyoruz. Geldikten sonra güvenlik testlerinden sonra hemen başlanır.
YERLİ AŞI FAZ-3 ÇALIŞMALARI
Bu aşının Faz-2 çalışması bitti, Faz-3 aşamasına bir iki hafta içinde geçilmiş olacak. Başarılı bir şekilde bu süreç devam ederse, eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum.
MUHTARLARIN AŞILANMA TARİHİ
Muhtarlarımız salgın döneminde olağanüstü bir çaba gösterdiler. Özellikle teşekkür ediyorum, yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak.
TAM KAPANMADA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ
Bakan Koca aşıyla ilgili açıklamalarından önce koronavirüs süreci hakkında da bilgiler verdi.
İşte o açıklamalar;
Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik.
Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedeniyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimiz için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz.
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OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK
Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.
Kısıtlamalar ile temasın azaldığı görüyoruz. Tüm Türkiye'de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür.
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VAKA SAYISININ DÜŞTÜĞÜ BİR BAYRAM YAŞAMAK İSTİYORUZ
Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz.
VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA DAVET ETTİ
Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne'de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.
Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim.
Bakan Koca sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.