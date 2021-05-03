Video Haber Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video
03.05.2021 | 17:06

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Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. 18 yaş üzeri için aşılama başlayacak | Video 13:22
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Türkiye genelinde tam kapanmanın 4. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili Edirne'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tam kapanmanın etkisini göstermeye başladığını belirtti. Bakan Koca test sayılarıyla ilgili tartışmalara da cevap verdi. 240 milyon doz aşı için sözleşme yapıldığını belirten Bakan Koca 18 yaş üzeri için de yaz döneminde aşılamanın başlanacağını söyledi.

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