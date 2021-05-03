Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi?
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Türkiye genelinde tam kapanmanın 4. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili Edirne'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, tam kapanmanın etkisini göstermeye başladığını belirtti. Koca, test sayılarıyla ilgili tartışmalara da cevap verdi.