Başkan Erdoğan: Burası sizin de ülkeniz gelip sahip çıkın





Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir dikkatle dinledi bizi. Azınlık temsilcileri olarak son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle kendilerine teşekkür ettik. Sayın Cumhurbaşkanı ile program sonunda birlikte fotoğraf çektirdik, bize hediyeler sundu. Biz de paskalyadan yeni çıktığımız için kendilerine paskalya sepeti arz ettik.