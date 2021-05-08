Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerle iftar programında konuştu.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz | Video
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Sizler yüreği yanık Diyarbakır Anneleri olarak nice ramazanları, nice bayramları evlat hasretiyle geçirdiniz. Terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantıları tarafından kandırılarak sizlerden kopartılan ciğerparelerinize kavuşmak için verdiğiniz mücadeleyi en başından beri takdirle takip ediyoruz. Ailelerimizin kararlılıkla yürüttüğü bu mücadele terör örgütünün gerçek yüzünün görülmesi bakımından hayırlı olmuştur. Yıllardır birileri tarafından cilalanıp parlatılan, cici çocuklardan oluşan masum bir yapı gibi gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütü zor duruma düşmüştür.
"TERÖR ÖRGÜTÜ KAÇACAK DELİK ARIYORLAR"
Şu anda dertleri, sıkıntıları büyük. Artık kaçacak delik arıyorlar. Güvenlik güçlerimizin sınırlarımız içinde ve ötesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarla eylem kabiliyetini iyice azalttığı örgüt Diyarbakır Anneleri'nin dirayeti karşısında adeta çaresiz kalmıştır. Evlatlarına kavuşan her ailemizle birlikte sadece biz sevinmekle kalmıyoruz, tüm milletimizin yüreğine de su serpiliyor. Allah'tan bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecesi hürmetine buradaki kardeşlerim başta olmak üzere yüreği hasretle kavrulan tüm anneleri ve babaları, yarın biliyorsunuz Anneler Günü, bir an önce evlatlarına kavuşturmasını diliyorum. Sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz başarılı operasyonlarla, terörün ülkemize uzanan kanlı ellerini adeta kırıyoruz.
"KANDİL'İ ÇÖKERTECEĞİZ"
Son terörist de etkisiz hale gelene, terör örgütünün elindeki son evladımız da ailesine kavuşana dek bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'de başaramadıklarını Suriye'de deneyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratmakta kararlıyız. Kandil'i çökerteceğiz ve Kandil Kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak. Bin yıllık ortak coğrafyamızın türlü hile ve desiseler parçalarına ayrılıp hem fiziken, hem zihnen sömürme peşinde olanlara meydanı bırakmayacağız. Bölgemizi sömürge zincirlerine bağlamak isteyenlere tek yürek, tek yumruk olduğumuzu göstereceğiz. Sizler bu şanlı duruşun sembolleri olarak her biri kendi evladınız mesafesindeki 84 milyonun tamamına güç verdiniz. Sizi yıldıramadılar. Ve birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Ve sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti.
"ANNELERİNİZİ ÜZMEYİN, MAĞDUR ETMEYİN"
Terör örgütü içindeki tüm gençlerimize sesleniyorum. Yarın Anneler Günü. Annelerinizi üzmeyin, mağdur etmeyin. Sizi bu noktaya gfetiren anneleriniz. 9 ay 10 gün sizi karnında besleyip büyüten, sizi bu yaşa getiren annelerinizi üzmeyin. Bir an önce ne yapın ne eden annelerinize dönün. Onların sürekli gözleri yaşlı, sürekli sizleri bekliyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini bu bataklıktan kurmaktan isteyen, yeni bir hayat kurmak isteyen herkese destek verecektir. Bu vesilesyle siz Diyarbakır annelerini nezdinde, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Kadir Gecesi'ni de tebrik ediyorum.
"MÜSLÜMANLARA YAPILMIŞ HER SALDIRI BİZE YAPILMIŞTIR"
İsrail, alçakça Mescid-i Aksa'ya saldırmaktadır. Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Müslümanlara yapılan her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da Diyarbakır'da Bağdat'ta Kahire'de yaşayan Müslümanların kendisidir. Müslümanlara yönelik saldırılara karşı çıkmak "insanım" diyen her bireyin vazifesidir. İsrail'in saldırılarına dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır. İslam ülkeleri başta olmak üzere; tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili bir şekilde harekete geçmeye davet ediyorum.
"TÜRKİYE KUDÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN YANINDADIR"
Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlarda tüm insanlıktır. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizin yanındayız. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için görüşmeleri başlattık.
Biz küresel dayanışma ve iş birliği sisteminin 5 ülkenin keyfine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. Filistinlilere yönelik baskıların durdurulmasını istiyoruz."