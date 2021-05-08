SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz

"TÜRKİYE KUDÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN YANINDADIR"

Kudüs tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlarda tüm insanlıktır. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm kardeşlerimizin yanındayız. Konuyla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için görüşmeleri başlattık.

Biz küresel dayanışma ve iş birliği sisteminin 5 ülkenin keyfine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz. 300'e yakın yaralı var. Filistinlilere yönelik baskıların durdurulmasını istiyoruz."