SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net 'terörle mücadele' mesajı: Kandil'i çökerteceğiz | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki annelerle iftar programında konuştu. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Kandil'i çökerteceğiz. Kandil kandil olmaktan çıkacak, onlar için karanlık olacak." dedi. İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına bir kez daha tepki gösteren Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e (BM) çağrıda bulundu. Erdoğan, "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...