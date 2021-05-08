SON DAKİKA: Koronavirüs tablosu 7 Mayıs açıklandı! İşte Kovid-19 son durum tablosu ve günlük hasta, vaka, vefat sayıları

Son dakika haberleri: Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan tarihinde tam kapanma sürecine geçildi. Sürecin ilk haftası geride kalırken, vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.
Alınan tedbirlerle birlikte rekor seviyelere ulaşan koronavirüs vaka sayıları 20 binli rakamlara kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
7 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
VEFAT SAYISI 19 GÜN SONRA 300'ÜN ALTINDA
Sağlık Bakanlığı 7 Mayıs'a ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 20 bin 107, hasta sayısı da 2 bin 210 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Vefat sayısı 19 gün sonra 300'ün altına düştü ve 278 olarak kayıtlara geçti. Toplam vefat eden sayısı ise 42 bin 465'e yükseldi.
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI 4.5 MİLYONU GEÇTİ
Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 35 bin 529 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328 oldu. Bugüne kadar 48 milyon 963 bin 800 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.
6 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre dün 304 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 42 bin 187'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 712 bin 606 test yapıldı. Bugün yapılan 253 bin 382 testten, 22 bin 388 yeni vaka sayısı, 2 bin 401 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 977 bin 982 olduğu, bugün iyileşen 37 bin 298 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 626 bin 799'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 378 olduğu açıklandı.
Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 6 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında bugünkü son durum... | Video
Çin'in Vuhan kentinen yayılmaya başlayan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son zamanlarda artış göstermişti. Vaka ve vefat sayıları rekor seviyelere ulaşırken, Art arda alınan kısıtlama kararlar etkisini göstermeye başladı. Özellikle 29 Nisan'da uygulamaya konulan tam kapanma sürecinin ardından vaka ve vefat sayılarında ciddi bir düşüş gözlemlendi.
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada vaka sayılarında hedefledikleri sayının 5 bin olduğunu vurgulamıştı.
SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs koronavirüs verilerini paylaştı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
5 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 5 Mayıs tarihinde 229 bin 491 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 26 bin 476, hasta sayısı 2 bin 414 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti.
356 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
5 Mayıs'ta 356 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 41 bin 883'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 35 bin 464 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e çıktı.
TOPLAM VAKA 5 MİLYONA YAKLAŞTI
Bugüne kadar 48 milyon 459 bin 224 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.
4 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de 4 Mayıs'ta 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı. Dün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 4 milyon 929 bin 118 olduğu, iyileşen 38 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 554 bin 37'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 452 olduğu açıklandı.