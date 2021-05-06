Video Haber Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 6 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında bugünkü son durum... | Video

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 6 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında bugünkü son durum... | Video

Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte 6 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında bugünkü son durum... | Video
06.05.2021 | 19:59

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Son dakika haberleri: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen ve geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkan koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. 29 Nisan tarihinde uygulamaya konulan tam kapanma süreci vaka ve vefat sayılarında etkili oldu. Tablodaki veriler günden güne düşerken, dün vaka sayısında az da olsa bir artış görüldü. Sağlık Bakanlığı 6 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...

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