SON DAKİKA: 5 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum... | Video
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Son dakika haberleri: Türkiye'de ilk olarak 11 Mart tarihinde görülen ve geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelere çıkan koronavirüs salgını etkisini hala sürdürüyor. 29 Nisan tarihinde uygulamaya konulan tam kapanma süreci vaka ve vefat sayılarında etkili oldu. Tablodaki veriler günden güne düşerken, dün vaka sayısında az da olsa bir artış görüldü. Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs'a ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. İşte vaka ve vefat sayılarında son durum...