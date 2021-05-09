Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı

Giriş Tarihi: 9.5.2021 22:21 Son Güncelleme: 9.5.2021 22:33

Son dakika: Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı SAFFET AZAK

Son dakika haberi... Thodex soruşturmasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer'le birlikte otelde güvenlik kamerasına yansıyan Altjan Canaj yakalandı. Şüpheli ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi.

KRİPTO FARUK'U BULANA 50 BİN EURO PARA ÖDÜLÜ



Arnavutluk emniyetinin Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'i ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

Firari Thodex para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'in arama çalışmaları yeni bir boyut kazandı. Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi. Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı