Çalışmalar başarılı oldu! Oran yüzde 80'e yükseldi

"HERKESİN OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM"



İkna olan Fatma Can ve diğer 65 yaş üstü vatandaşlar aşı oldu. Aşı olduktan sonra konuşan Can, "Ben çok korkmuştum, sağlık durumum iyi değildi benim. Vücudumun direnci yok diye korkudan, bir de televizyonda izliyorum ben bunu.