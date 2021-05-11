AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na zor soru: İBB 139 milyar TL'lik kaynağı nereye kullandı?

"139 MİLYAR LİRALIK KAYNAĞI NEREYE KULLANDINIZ?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zor sorular yönelten Osman Nuri Kabaktepe, "Biz şu soruyu soruyoruz: İstanbul için ne üretiyorsunuz? Bir belediye, ilçe belediyesi de büyükşehir belediyesi de olabilir. Yönettiğiniz ilin ve ilçenin hizmetlerini görmek için o makama geliyorsunuz. Diyoruz ki İstanbul için ne ürettiniz? 2019'da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı günden bugüne kadar yaklaşık 139 milyar TL'lik bir bütçe kullanmış. Pandemi öncesi de AK Partili belediyelerimizi ziyaret ettim.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na zor soru: İBB 139 milyar liralık kaynağı nereye kullandı? | Video

4 ilçe belediyemizi ziyaret ettim. Seçimi kazandığımız günden Nisan ayına kadar olan bütçelerini aldım. 4 milyar bütçe kullanmışlar. Ne yaptıklarını da sordum. 187 eser var. Parklar, bahçeler, kütüphaneler ve çocuk oyun alanlar… Şimdi ben İBB'ye soruyorum. 4 milyarla 4 ilçe belediyemiz 187 eser üretmiş, isterseniz bunların listelerini size veririz. Bu 187 eser karşılığında yaklaşık 35 kat daha fazla bir bütçeye sahip olarak siz ne ürettiniz?" ifadelerini kullandı.