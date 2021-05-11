AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na zor soru: İBB 139 milyar liralık kaynağı nereye kullandı? | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "İBB 139 milyar dolarlık kaynağı nereye kullandı?" sorusunu yönelten Osman Nuri Kabaktepe; AK Parti yönetimindeki 4 ilçe belediyesinin sadece 4 milyarlık kaynak ile aralarında park, bahçe ve kütüphanelerin de bulunduğu 187 eser ürettiğini ifade etti.