AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ali Babacan'a sert tepki | Video
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Babacan'ın "muhalefete çalıştım" itirafına değinen Kabaktepe, "Bu çift karakterliliktir. Bunu bir tükenmişlik sendromu olarak görüyorum" dedi.