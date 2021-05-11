AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ali Babacan'a sert tepki | Video

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Babacan'ın "muhalefete çalıştım" itirafına değinen Kabaktepe, "Bu çift karakterliliktir. Bunu bir tükenmişlik sendromu olarak görüyorum" dedi.